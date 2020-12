Tragedia questa mattina nel pieno centro di Bari, due agenti di nazionalità polacca, in sella a una motocicletta si sono scontrati con macchina a due passi dalla Questura di Bari. Pochissime le informazioni al momento disponibili, secondo una prima ricostruzione ancora tutta da confermare, i poliziotti erano in moto e avevano impegnato l’incrocio in corrispondenza del semaforo che regola il traffico all’angolo tra piazza Massari e il lungomare Vittorio Veneto, proprio davanti al palazzo della Questura.

Secondo le informazioni in nostro possesso al momento, l’impatto è avvenuto con una macchina guidata da una donna, non è chiaro se a causa di una manovra azzardata da parte di uno dei due mezzi.

Per uno dei due non c’è stato purtroppo nulla da fare, l’agente è deceduto; gravissimo il collega, trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Di Venere. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e il 118. La dinamica dell’accaduto e le cause dell’incidente sono tutte da accertare, se ne saprà di più dopo la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. La strada è stata chiusa al traffico.