Da oggi sono vietati gli spostamenti tra le regioni in tutta Italia, mentre dal 24 scatta la “zona rossa” generalizzata tanto contestata, al netto delle deroghe e permessi cervellotici in cui pochi hanno capito come barcamenarsi. Sono quindi ore frenetiche quelle che si stanno vivendo per le strade in attesa di celebrare il Natale più atipico che ci sia mai stato da molto tempo a questa parte.

Prova ne siano i due incidenti stradale che si sono verificati quasi contemporaneamente ai capi opposti della città. Il primo si è verificato all’incrocio tra via Dalmazia e via Arcivescovo Vaccaro, nel quartiere Madonnella a ridosso del centro cittadino

Il secondo, a stretto giro, è successo in in corso Alcide De Gasperi, all’angolo con via D’Erasmo, all’ingresso del quartiere di Carbonara, a rimanere coinvolti sono stati una macchina e un mezzo pesante, una bisarca adibita al trasporto di autoveicoli. In entrambi i casi, per gestire la situazione ed eseguire i rilievi necessari, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.