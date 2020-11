L’Indice RT della Puglia è balzato a 1,65 e questo significa che la nostra Regione rientra in quelle “a rischio elevato di una trasmissione non controllata”, per le quali il Governo sta valutando in queste ore l’ipotesi di un lockdown locale.

Il nuovo dpcm è atteso nelle prossime ore, rese ancora più frenetiche dall’incontro che si è tenuto in mattinata tra il premiere Conte e i presidenti delle Regioni. Tra le nuove restrizioni si va verso lo stop a negozi e attività commerciali non essenziali, bar e ristoranti compresi.

Se il lockdown non coinvolgerà l’intera Puglia e le altre regioni a rischio, toccherà ai vari governanti, e quindi ad Emiliano, stabilire le zone rosse locali. Il destino dell’area metropolitana di Bari e della provincia di Foggia, dove il virus corre più veloce, sembra essere scritto.

La provincia barese è infatti la più colpita, Foggia invece è quella con la maggiore incidenza dei contagi. I posti letto non ci sono più, il sistema è al collasso. I lockdown mirati sono l’ultima arma a disposizione delle autorità per scongiurare uno nazionale.