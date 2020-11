Ieri mattina, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Bari si sono portati nei pressi di un circolo ricreativo privato del quartiere Poggiofranco, risultato aperto nonostante la sospensione di tale attività imposta dal DPCM del 3.11.2020.

Giunti nei pressi del locale, che si presentava con serranda alzata a metà e vetrata chiusa, come evidenziato nel comunicato inviato dall’Ufficio stampa della Questura di Bari alla nostra redazione, i poliziotti hanno notato una persona uscire e rientrare nel locale ed hanno udito delle voci provenire dall’interno dello stesso.

Con l’ausilio dei poliziotti dell’UPGSP, gli agenti hanno effettuato un controllo ed hanno identificato 5 persone che, in quel momento, stavano per allontanarsi dalla struttura. Le persone sono state sanzionate per aver violato le norme in vigore per contrastare l’emergenza epidemiologica. Il presidente del circolo, contattato dai poliziotti e giunto sul posto, è stato sanzionato per non aver ottemperato all’obbligo di sospendere l’attività.