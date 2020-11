Scuole chiuse per due settimane e coprifuoco alle 19, con chiusura anticipata dei negozi. L’asporto sarà possibile fino alle 19, la consegna a domicilio invece resterà consentita h24.

La Sindaca di Altamura Rosa Melodia corre ai ripari dopo l’aumento dei casi con una nuova stretta sulle misure anti covid e con una nuova ordinanza che entrerà in vigore da domani, martedì 1 dicembre.

“Stop alle attività didattiche in presenza anche per le scuole del primo ciclo e chiusura dei negozi alle ore 19, con il coprifuoco di fatto anticipato di tre ore – spiega il primo cittadino su Facebook -. Sono 1800 gli attualmente positivi accertati, non possiamo più scherzare. Chiediamo a tutti un momento di sacrificio, di rimanere a casa”.

“Speriamo che con questa azione si riesca a contenere ed abbassare questa curva dei contagi – conclude -. Sono dispiaciuta per le attività commerciali ma quando sono misure necessarie bisogna prendersi anche la responsabilità del dissenso. Le forze dell’ordine saranno dure, già ieri sono state elevate decine di sanzioni. Andiamo avanti con la nostra forza di sempre, lavoriamo tutti per poter creare le migliori condizioni per la nostra salute che è la cosa più importante”.