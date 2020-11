“Voglio il mio lavoro, finché avrò forza non mi arrenderò”. Antonella Imperatore non chiude, come purtroppo hanno dovuto fare Rosa e la sua famiglia costretti a rinunciare alla loro pizzeria, ma rilancia.

Accanto alla sua storica “Braceria da Gino” apre “Fuscemange”, un take away alla faccia del possibile nuovo lockdown, delle incertezze sul Natale, della Puglia verso la zona rossa e tutto ciò che ne consegue.

“Ho avuto i 600 euro della prima ondata – ci spiega – ho 10 dipendenti, pago 1200 di affitto e 1500 di energia elettrica, più le tasse. Combatto contro lo Stato, o la va o la spacca, assumo due ragazzi per dare spazio ai giovani e dare lavoro”.

“In tanti mi hanno chiesto chi me lo fa fare, ma io vado avanti, non mi arrendo, mi auguro di non essere la sola -dice ai suoi colleghi -, spero che in tanti come me lotteranno, non deve vincere lo Stato, non arrendetevi”.