La tradizionale Fiaccolata nicolaiana, in programma ogni anno all’alba del 6 dicembre, quest’anno non si terrà a causa dell’emergenza coronavirus. Dunque niente fiaccole, niente cioccolata calda.

Ad annunciare la dolorosa decisione il Circolo Acli Dalfino di Michele Fanelli e le associazioni Roud Runner di Rino Piepoli e Amici della Pineta di Gaetano Sifanno, organizzatori di una delle manifestazioni più amate e sentite dai baresi.

I tre responsabili delle Associazioni organizzanti partiranno alle 6 da Piazza Massari con il Gonfalone della Compagnia dei baresi e con un sacerdote e un figurante, che vestirà i panni di San Nicola, raggiungeranno la Basilica dove ci sarà un momento di preghiera e riflessione.

L’invito è di non recarsi a prescindere tra le strade della città vecchia, per evitare qualsiasi tipo di assembramento. “Chiediamo a tutti di non venire, il momento non è felice” spiega Fanelli -. Provo amarezza perché questo maledetto Covid sta cancellando tante cose, ci sta dividendo, sta calpestando la tradizione popolare. In virtù di questo, vogliamo mantenerla viva”.

Il circolo Acli Dalfino ha rimandato anche la XXIII Edizione del Premio ‘Nicolino d’oro’, che non si terrà il 6 dicembre, ma è stata posticipata al 9 maggio 2021 in occasione della festa dei baresi.