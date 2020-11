Una fitta coltre di nebbia ha sensibilmente diminuito la visuale sulla strada statale 96, all’altezza di Altamura. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di una Fiat Grande Punto ha perso il controllo del mezzo, finito contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e una pattuglia dei Carabinieri. Disagi alla circolazione in direzione Bari.