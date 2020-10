Il vento forte che soffia da ore su tutta la Puglia, sto portando disagi e danni non solo sul Capoluogo. Mentre a Bari sono crollati alberi in via Portoghese, di fronte all’area mercatale, in corso Italia e in via Veneto a Palese, in questo caso su una macchina che passava, a Capurso è crollato un semaforo.

Il palo che sostiene le lampade per regolare i flussi di traffico si è abbattuto all’incrocio tra via Epifania e via Bari, per fortuna non ci sarebbero state conseguenze per pedoni o mezzi di trasporto.

Sul posto per gestire la circolazione e ripristinare le condizioni ottimali di viabilità, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.