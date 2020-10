Giornata di incidenti per la città di Bari. In diverse zone del capoluogo pugliese sono stati registrati alcuni scontri, probabilmente anche dovuti alla pioggia di queste ultime ore.

Sulla statale 100, al sottovia di Munigivacca in direzione Bari, un camionista ha perso il controllo del tir finendo rovinosamente sul new jersey. Lo spartitraffico di cemento, a causa dello schianto, si è spostato sulla carreggiata opposta. Al momento il traffico è bloccato in entrata a Bari. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per soccorrere i feriti.

All’altezza dell’uscita Bari-Picone sulla statale 16 in direzione Nord, è avvenuto un tamponamento a pochi metri dalla rampa per via Bitritto. Ripercussioni sul traffico anche sulla statale 16, alcuni automobilisti hanno pensato di utilizzare la piazzola spartitraffico per saltare la coda.

Incidente anche nel centro di Bari. Al sottovia Luigi di Savoia una berlina station wagon diretta verso via Capruzzi e un furgone che si dirigeva verso il centro si sono scontrate. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

Al momento non si conoscono le condizioni degli automobilisti coinvolti nei vari scontri avvenuti a Bari.