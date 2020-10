Caso positivo al coronavirus nella sede dell’Asl in corso Italia a Mola di Bari. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Colonna con un post sulla sua pagina Facebook.

“Tutti i dipendenti venuti in contatto con la persona risultata positiva – aggiunge il primo cittadino – sono stati sottoposti a tampone; per alcuni il risultato è negativo per gli altri si è in attesa dell’esito nelle prossime ore. La struttura è già stata sanificata e gli uffici riaperti al pubblico”.

“Il dato generale ufficiale – conclude Colonna – indica sul territorio comunale 4 positivi al COVID-19, in diminuzione rispetto all’ultimo aggiornamento, mentre sono attualmente 27 le persone in isolamento fiduciario”.