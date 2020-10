Salgono a sei i decessi legati al focolaio scoppiato nella rsa Giovanni XXIII di Alberobello. A renderlo noto su Facebook è lo stesso Comune.

“Qualche ora fa è deceduta un’anziana signora di 87 anni di Noci – si legge nel post -. La signora era tra i 59 positivi al Covid-19 ed è il sesto decesso tra gli ospiti della casa di riposo”.

“Questa è ancora una serata di cordoglio per Alberobello e tutta la Comunità si stringe con grande affetto alla famiglia dell’anziana signora e alla Comunità di Noci – scrive il Comune -. La situazione della casa di riposo è costantemente monitorata dall’amministrazione in accordo con la direzione sanitaria nominata dalla Fondazione nella dolorosa consapevolezza che si tratta di un momento delicato che riguarda persone fragili e che possono purtroppo esserci condizioni di peggioramento improvvise anche in relazione ad altre importanti patologie pregresse e presenti negli anziani ospiti. Il dolore è grande ed è pari solo alla forza che stiamo profondendo nella cura degli anziani ospiti sia quelli ancora in struttura sia quelli per cui è stato necessario il trasferimento in ospedale”.