Siamo entrati nel clou della seconda ondata, prevista da mesi in autunno. Gli ospedali tornano ad essere pieni, il coronavirus ritorna così a spaventare l’Italia e Bari.

I posti dedicati ai pazienti covid al Policlinico sono quasi tutti esauriti. I reparti, malattie infettive, pneumologie e medicina interna, sono infatti pieni.

Si riscontrano problemi anche per i pronto soccorso che hanno difficoltà a mandare pazienti nei reparti visto che ora i letti a disposizione sono divisi fra pazienti covid e no covid.

Sono i 19 posti letto in terapia intensiva già occupati, per questo si sta cercando di attivarne altri 8 dedicati ai covid, a cui si aggiungono i 16 per i no covid.

Ma il problema numero uno resta quello della carenza di personale in genere e in particolare di quello specializzato nell’emergenza rianimatoria, come sottolineato anche dal governatore della Regione Puglia Michele Emiliano.