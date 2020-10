Nei pressi del Policlinico, a Bari, gli agenti hanno fermato e controllato due minori; i due ragazzi, entrambi 16enni, noti alle Forze dell’Ordine, sono stati trovati in possesso di tre coltelli, due a serramanico ed uno multiuso.

Al termine delle attività di rito, i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per il possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere e poi affidati ai rispettivi genitori; i coltelli sono stati sequestrati.

In Piazza Libertà i poliziotti della Volante di zona hanno fermato e controllato un 37enne pregiudicato barese; dal controllo è emerso che l’uomo era sottoposto a DACUR, Divieto di Accesso alle Aree Urbane, provvedimento che vieta l’accesso in determinate aree urbane per recidive di attività criminose o illecite. Per tale inosservanza, l’uomo è stato deferito all’Autorità competente.