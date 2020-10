Non c’è coprifuoco o locale chiuso che tenga, i teppisti trovano sempre qualcosa da fare, soprattutto a tarda notte. Il quartiere San Girolamo, purtroppo, è spesso teatro di atti vandalici da parte di qualche balordo che non sta stare fermo con le mani.

Come già capitato in altre occasioni, nella notte tra sabato e domenica, qualche malvivente si è divertito nel garage del complesso Tyrrena 4, in via Tomasicchio, a svuotare gli estintori presenti danneggiando non solo la struttura, ma anche le macchine parcheggiate.

I teppistelli non rendono la vita facile ai residenti del quartiere barese. Spesso, infatti, si denunciano danni al nuovo Waterfront, alle auto parcheggiate, ma anche, come in questo caso, all’interno dei condominii.