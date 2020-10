“Se vero, Lamorgese è responsabile dello sbarco in Italia di uno spietato terrorista. Bari si conferma zona ad altissimo rischio. Chiudere i porti subito”. Il parlamentare della Lega, Rossano Sasso, non le manda a dire, l’attentatore di Nizza, infatti, sembra che sia passato, e fotosegnalato, nel Capoluogo Pugliese in occasione dello sbarco dalla nave quarantena Rhapsody.

Il 21enne tunisino Aouissaoui Bahrain, che stamattina con un coltello ha prima massacrato una donna nella cattedrale Notre Dame, a Nizza, poi ha pugnalato a morte il sacrestano della cattedrale, e poi tagliato la gola a un’altra donna, morta in ospedale, sarebbe arrivato a Lampedusa e poi transitato dalla Puglia. In tasca gli sarebbe stato trovato un foglio rilasciato dalla Croce Rossa Italiana.

“Quando, durante numerose manifestazioni, ispezioni nei vari Cara pugliesi, e attraverso interrogazioni parlamentari, ho dichiarato che stavamo ospitando in Puglia delinquenti, non mi sbagliavo – aggiunge Sasso -. Grazie alle politiche di riapertura dei porti e di accoglienza degli immigrati clandestini, voluta da Pd e M5S, l’Italia è colpevole dinanzi alla comunità internazionale, di aver fatto sbarcare e giungere in Francia il terrorista che oggi ha ammazzato e decapitato”.

“Il Ministro Lamorgese cosa dice di quanto accaduto? Perché non risponde alle nostre molteplici interrogazioni, sui numerosi trasferimenti da Lampedusa a Bari? Se le indiscrezioni riportate dai media dovessero essere vere, Lamorgese oltre a dimettersi, dovrebbe rispondere al mondo intero, ma soprattutto alla Francia, di aver permesso sulle nostre coste lo sbarco indiscriminato di migliaia di tunisini, tra cui il terrorista islamico che oggi è andato in giro a tagliare gole e teste”.

“Con Salvini al Governo – conclude Sasso – avevamo fermato tutto questo, adesso l’Italia è diventata amica di scafisti e trafficanti di esseri umani, nonché corridoio di terroristi. Chiudere i porti immediatamente ed espellere tutti i clandestini “.