Il focolaio all’interno dell’azienda ortofrutticola di Polignano continua a destare preoccupazione. Al momento, stando ai dati forniti dal sindaco Domenico Vitto, sono 168 positivi al coronavirus.

Di questi a Polignano risiedono 76 positivi, 31 a Monopoli, 14 a Grottaglie, 14 a San Marzano, 9 a Noicattaro, 5 a Triggiano, 5 a Villa Castelli, 4 a Castellana, 4 a Conversano, 3 a Bitritto, 2 a Ostuni e 1 a Bari”.

“L’invito che voglio fare ai miei cittadini è quello di mantenere alta l’attenzione e tenere condotte responsabili: se noi abbiamo stabilito la chiusura alle 12 e mezza di sera di tutte le attività, questo non significa che loro poi possono andare ovunque fuori dalla città, perché se c’è qualcuno che non sa di essere asintomatico e sta in giro, rischiamo di creare problemi ad altri paesi vicini. Questa – ha aggiunto il sindaco Vitto – è una raccomandazione molto importante in questa fase”.