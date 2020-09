Preoccupa la situazione coronavirus. Come diramato nel bollettino della Regione Puglia, solo oggi sono stati registrati 50 casi nel Barese dei 68 totali in tutto il territorio.

Il Dg dell’Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, ha sottolienato che dei 50 casi, in 37 sono contatti stretti di pazienti precedentemente messi in isolamento e quindi già sotto sorveglianza.

I restanti, invece, sono 2 rientrati da Malta, 2 dalla Sardegna, uno dalla Sicilia e 8 sintomatici individuati nelle aree triage delle strutture sanitarie baresi. Dei 50 casi, per 8 è stato necessario il ricovero.

“Ribadiamo l’importanza dell’autosegnalazione per chi soggiorna o rientra a Bari e provincia, provenendo dai Paesi più a rischio ma anche da altre regioni italiane – sottolinea Sanguedolce -, così come la necessità di rispettare in modo rigoroso le regole per prevenire il diffondersi del contagio: mantenere le distanze interpersonali; usare la mascherina; igienizzare frequentemente le mani con soluzioni idroalcoliche”.