Il video amatoriale non lascia dubbi: l’uomo alla guida del pandino bianco, targato CP55…, parcheggia l’auto in curva e aspetta l’ignaro automobilista da truffare brandendo una mazza.

Siamo al Quartierino di Bari, in via Pietro Coletta. L’automobilista parcheggia con cura l’utilitaria, ben lontano dal marciapiede, controlla il transito dei malcapitati e si affaccia allungando la mazza approfittando dell’effetto sorpresa e della distrazione di chi lo affianca.

Si tratta di un uomo di corporatura media, calvo e di mezza età, con gli occhiali in questo caso poggiati sulla testa. Sono tanti gli automobilisti truffati negli ultimi mesi. A sentire le descrizioni fatte da alcuni testimoni non è escluso che il truffatore immortalato nel video possa aver colpito altre volte in diverse zone della città e in altri comuni della città metropolitana barese. In attesa di un intervento delle autorità competenti prestate attenzione.