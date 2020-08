Ieri sera il mondo dello spettacolo, e non solo, è stato scosso dalla notizia della morte di Mariolina De Fano, l’attrice barese famosa in tutta Italia per la sua bravura.

In molti tra i personaggi dello spettacolo con una frase e alcune foto hanno voluto ricordarla non solo per il talento, ma anche per la sua verve che la caratterizzava anche nel quotidiano.

Per chi volesse porgere un ultimo saluto all’attrice, i funerali si svolgeranno presso la chiesa Redentore nel quartiere Libertà alle ore 16.