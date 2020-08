Con l’inizio dell’estate e la ripresa del turismo, tornano a salire i contagi. Stando a quanto dichiarato dalla Regione Lazio nella giornata di ieri, sei persone, di rientro da una vacanza in Puglia, sono risultate positive al coronavirus.

Come si evince su Fanpage.it e dalla stampa locale, pare che i sei, collegati tra loro da un legame famigliare, siano tornati dalla vacanza in Puglia in auto. Al momento è in corso un’indagine epidemiologica, per tracciare i loro contatti, sottoporli ai test e all’isolamento domiciliare.