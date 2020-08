Un grave incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21, sulla strada che collega Putignano a Castellana Grotte.

Per cause ancora in fase di accertamento, nei pressi del supermercato Eurospin presente sulla provinciale 237, tre auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro.

Necessario l’intervento dell’ambulanza del 118 che ha trasportato due feriti, un uomo e una donna, presso l’ospedale Santa Maria di Putignano, nel quale sono stati sottoposti agli accertamenti.

Sul posto, per effettuare i rilievi per risalire alla dinamica dell’incidente, sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e il Nucleo Radio Mobile di Gioia del Colle.