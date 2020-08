Il timore di nuovi contagi da covid-19 torna purtroppo di stretta attualità. Dopo il clamore suscitato dalla vicenda che ha interessato il reparto di Ginecologia e Ostetricia all’ospedale Di Venere, vicenda non ancora conclusa anche se dalla Asl hanno fatto sapere che l’ospedale continua a garantire le urgenze, una donna incinta è risultata positiva al coronavirus durante la fase di pre-triage al Policlinico.

“La donna ha seguito il percorso per i pazienti in attesa di definizione del tampone naso-faringeo, ha atteso nell’area grigia del reparto ed è attualmente asintomatica e in isolamento – hanno fatto sapere dal Policlinico – .La Control Room ha attivato tutte le procedure di contact tracing, i sanitari hanno fatto uso corretto dei dispositivi di protezione e non ci sono operatori in isolamento. Il reparto è operativo”.

“Tutti i posti letto di Ginecologia e Oostetricia 1 e 2 del Policlinico di Bari sono attualmente occupati. Per questo motivo – ha spiegato l’azienda ospedaliera – in caso di permanenza della piena occupazione, per i nuovi arrivi la procedura seguità sarà quella di garantire i trasferimenti protetti verso altre strutture della Asl e convenzionate, ad eccezione delle pazienti per le quali si configura una condizione di “urgenza ostetrica indifferibile”.

Il virus, come detto, sembra abbia ripreso a circolare in maniera importate. Ad Altamura, dopo i tre casi emersi tre giorni fa, un altro concittadino “è risultato positivo al Covid-19 in modo sintomatico” A scriverlo sulla sua pagina facebook è Rosa Melodia, sindaco del Comune murgiano. “La situazione è comunque sotto controllo- sottolinea – e le autorità sanitarie si sono occupate, come da protocollo, di avvertire sia i familiari che tutte le persone entrate in contatto con questa persona. Questi contagi devono servirci da monito”.

Diversa la situazione di Triggiano. Dopo il messaggio fake su whatsapp che ha costretto alla smentita il Sospeso Caffè, la Coop e l’Eurospin, un nuovo casi di contagio è stato comunicato sulla sua pagina facebook dal Sindaco, Antonio Donatelli: “Il nostro concittadino è al momento in isolamento fiduciario e verte in buone condizioni di salute, è stato immediatamente attivato, da parte del servizio sanitario, il protocollo di isolamento fiduciario del nucleo familiare e la ricostruzione dei contatti e delle frequentazioni del soggetto risultato positivo”.

“È molto importante continuare a rispettare le norme di distanziamento e soprattutto utilizzare i dispositivi di sicurezza individuale: prestiamo massima attenzione. Non dimentichiamo quello che abbiamo vissuto – ha concluso Donatelli -, perché la memoria è il più importante dispositivo di sicurezza di cui disponiamo”.

Alle luce di questi nuovi casi, oggi c’è grande attesa per quelli che saranno i numeri registrati dal bollettino giornaliero della Regione Puglia. I giorni del doppio zero, tra nuovi casi e decessi, sono un lontano ricordo. Ieri ci sono stati 2 nuovi contagi e un decesso, con i positivi arrivati a quota 178.

In questo quadro, tornano alla mente le parole di Francesco Menolascina, l’infermiere del 118 massacro sui social per aver fatto notare che i reparti pre covid sono pieni, parole su cui la Asl di Bari aveva avuto da ridire con una nota, non ufficialmente indirizzata al suo campanello d’allarme, ma in cui ha affermato che non c’è alcun aumento di casi, salvo poi essere smentita a stretto giro dal bollettino regionale, che proprio quel giorno segnava oltre una ventina di casi in più.