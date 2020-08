Un nuovo paziente positivo al coronavirus è stato annunciato ieri sera con una diretta facebook dal sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato.

“Questa volta è stata abbastanza complessa la ricostruzione della catena dei contatti, ma al momento sono tutti in isolamento e a breve, come concordato con l’Asl, verranno sottoposti al tampone”.

“Ricordo che il nuovo dpcm obbliga l’utilizzo della mascherina dalle 18 alle 6 anche nei luoghi all’aperto. Questo però non significa che nelle attività commerciali bisogna abbassare la guardia. Molti cittadini – spiega Innamorato – mi hanno comunicato che in alcuni supermercati non ci sono più le entrate contingentate e non si attuano le disposizioni di sicurezza e in altre attività gli stessi operatori non indossano correttamente la mascherina”.

“Onde evitare l’incremento dei contagi nella città, la Polizia Locale effettuerà più controlli su tutto il territorio di Noicattaro. Verranno elevate sanzioni a chi non rispetta le misure di sicurezza, dal singolo cittadino all’attività commerciale”.