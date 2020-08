“Da informazioni che la Vice Sindaco Francesca Benedetto ha assunto presso gli organi competenti e i medici del territorio, i cittadini residenti a Modugno attualmente positivi al Covid 19 sono 3. Altre 5 persone sono in isolamento fiduciario”. Lo scrive sulla sua bacheca Facebook il sindaco, Nicola Magrone.

“I soggetti contagiati – prosegue il post – da informazioni assunte dai loro medici, sono in buone condizioni di salute; uno di loro è in ospedale, gli altri a casa”.

“La presenza di contagiati a Modugno è soprattutto da mettere in relazione con alcuni rientri da zone a definite a rischio dagli organi competenti. Le cause del contagio, con riferimento ai soggetti in questione, non sono tra loro correlate” sottolinea.

“Come sappiamo bene, il virus non ha mai smesso di circolare, e certamente ora pare riprendere un po’ troppo piede nei nostri territori” prosegue il primo cittadino, che poi conclude rivolgnedo a tutti l’invito “a rispettare scrupolosamente le misure del distanziamento sociale, indossare la mascherina, soprattutto nei luoghi chiusi e affollati e a lavare e igienizzare spesso le mani”.

L’ultimo bollettino della Regione Puglia, diffuso nelle prime ore del pomeriggio di oggi, riporta 23 nuovi casi di contagio suddivisi in quattro province, arrivato dopo le polemiche per il post di un infermiere del 118, che ha parlato di reparti pre covid pieni come non succedeva da aprile.