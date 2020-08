Domenica scorsa il caso di coronavirus intercettato al pronto soccorso dell’ospedale di Corato, chiuso diverse ore per la necessaria sanificazione, aveva destato l’opinione pubblica, oggi la comunicazione sul sito ufficiale è arrivata come un doccia gelata.

«Si rende noto che in data odierna è stato comunicato che si sono registrati nel nostro Comune ulteriori cinque casi di COVID-19 in età giovanile di rientro dall’estero – si legge nella nota -. Pertanto, il numero totale dei casi registrati nel territorio del Comune di Corato sono in totale otto».

Il numero dei casi di coronavirus in Puglia è tornato a salire nelle ultime settimane, il bollettino di oggi riporta 35 nuovi positivi, tra cui anche un neonato. Sul banco degli accusati, da settimane, ci sono le discoteche, per cui è stata decretata la chiusura su tutto il territorio nazionale, e i viaggi per le vacanze all’estero.