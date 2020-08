Una ragazza è risultata positiva al coronavirus dopo la vacanza in Salento. La conferma arriva dal primo cittadino di Adelfia, Giuseppe Cosola.

“Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari ha comunicato la positività – spiega Cosola -. La ragazza sta bene, non ha sintomi ed è in quarantena domiciliare. Ha dimostrato un grande senso di responsabilità, decidendo di sottoporsi al tampone pur non provenendo da una cosiddetta zona a rischio. Sottoposti al test anche i familiari e i contatti più stretti. Per tutti l’esito è risultato negativo. L’invito a tutta la popolazione è quello a non abbassare la guardia, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento”