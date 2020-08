L’allarme lanciato da numerosi addetti ai lavori si tra trasformando in reale emergenza. Un migrante ospitato nella stessa stanza con un altro uomo nella casa di comunità in via Curzio dei Mille, a Bari, è risultato positivo al coronavirus.

L’uomo sarebbe entrato nella struttura non più di due settimane fa – stando al racconto degli ospiti – senza che sia stato sottoposto al test. Nessuno può dire se fosse positivo, magari asintomatico, all’ingresso nella casa di comunità, oppure se il migrante sia stato contagiato dagli altri ospiti. Sta di fatto che la situazione è incandescente.

Tutti gli occupanti sono stati sottoposti al tampone e adesso aspettano l’esito, seppure anche nel caso di negatività dovranno ugualmente essere confinati per quindici giorni. Adesso minacciano di andare via, anche senza l’esito del tampone, se al positivo nel caso di contagio a loro stessi non venga assicurata una reale quarantena.

In molte strutture cittadine, infatti, l’isolamento non è garantito. L’ospite della casa intitolata a don Vito Diana passeggia nel corridoio e frequenta molti ambienti comuni, compreso il bagno.

Dalle 20 di ieri sera e fino al momento in cui pubblichiamo il pezzo, non è stata fatta alcuna sanificazione degli ambienti, a differenza di quanto accaduto finora. Nella comunità c’è un solo operatore, che non ha voluto parlare con noi.

All’esterno una pattuglia della Polizia per il servizio d’ordine e una della Polizia Locale incaricata di gestire eventuali problemi legati alla viabilità. Abbiamo avuto notizia che il migrante positivo viene prelevato da un’ambulanza del 118, interpellata dopo il nostro intervento.