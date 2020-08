Nessuna festività, nemmeno Ferragosto, ferma il prurito alle mani dei ladri. Lo sa bene un barese, di rientro dalle vacanze estive, che ieri ha subito il furto della sua bicicletta, lasciata all’interno dell’auto mentre stava scaricando i bagagli.

Dopo aver parcheggiato l’auto in via Bozzi, nella zona Umbertina, il barese ha deciso di portare prima i bagagli a casa per poi scendere a prendere la sua bici, modello prestige. Al suo ritorno ha trovato il lunotto posteriore in frantumi e il paraurti rotto, mentre la sua bicicletta era sparita.

“Ho un bagagliaio abbastanza ampio in cui sono entrati comodamente valigie e bicicletta. Ero salito per lasciare i bagagli più grossi per poi prendere la bici, ma al mio ritorno ho trovato la macchina completamente devastata”.

“Mentre ero in casa non ho sentito nessun rumore, nonostante abito al terzo piano ed essendo Ferragosto per strada non c’era nessuno. Ancora adesso mi chiedo come abbiano fatto a farla uscire dal lunotto posteriore in pochi minuti senza farsi male. Anche questa è Bari a Ferragosto”.

Il barese, accortosi del furto, ha immediatamente chiamato la Polizia Locale. Le vigilesse giunte sul posto hanno raccolto la denuncia dell’uomo e hanno rilevato i danni causati dai ladri.