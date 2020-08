Se ieri sera siete rimasti a terra in attesa che passasse l’autobus dell’Amtab, sappiate che c’è stato un valido motivo che vi ha costretto ad aspettare a lungo: un funerale. Sì, perché ieri, intorno alle 19:20, ci ha lasciati prematuramente la vettura 3010.

L’improvvisa dipartita ha lasciato gli altri autobus sgomenti, tanto che si sono voluti accodare in un sentito corteo funebre da piazza Garibaldi, luogo della perdita, fino a via Crispi, di lato al Tribunale.

Troppo grande il dolore per rimettersi in movimento come se nulla fosse. C’è voluta quasi un’ora e mezza per riuscire a mettersi in circolazione, vero le 20:40, quando è arrivato il trattore per l’estrema unzione, impartita sul posto, e il successivo traino al cimitero, pardon, in azienda.

Una prece. Insegna agli angeli come si giuda a Bari, 3010. Che l’officina ti sia lieve.