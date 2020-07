Non ce l’ha fatta il giovane istruttore di Crossfit, il 31enne Vitalberto Carlettino, che nel primo pomeriggio del 16 luglio ha avuto un incidente stradale sulla strada che collega Monopoli alla frazione Capitolo.

Il 31enne era sulla sua bici quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Mercedes su cui viaggiava una coppia di monopolitani. Nonostante gli immediati interventi, da parte della coppia e di altri automobilisti di passaggio, il giovane non è riuscito a sopravvivere all’impatto.

L’ambulanza del 118, arrivata in soccorso al giovane, lo aveva prima ospedalizzato al San Giacomo e poi al Policlinico di Bari, data l’urgenza. Il giovane era in condizioni critiche e per questo motivo è deceduto nel pomeriggio del 17 luglio per gravi lesioni alla testa. La Polizia Locale, arrivata sul posto per gli accertamenti, sta indagando sulla dinamica dell’incidente.