Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’utilitaria ha perso il controllo e il mezzo dopo aver sbandato vistosamente si è ribaltato sulla strada statale 16. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nessuno sembra essere rimasto ferito in modo grave. Rallentamenti all’altezza di Fesca, in direzione Foggia.

