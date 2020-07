La Polizia Locale ha contestato nella notte 4 violazioni a dipendenti di bar per il mancato uso di mascherine e per inosservanze alle misure di sicurezza anti contagio. Anche i titolari degli esercizi risponderanno alle violazioni.

Altre 11 sono state contestate a conducenti di monopattini per guida in controsenso o senza dispositivi luminosi funzionanti. Tre i verbali per chi è stato pizzicato in 2 sullo stesso dispositivo elettrico.

In totale poi sono state elevate 199 multe per soste irregolari, principalmente su posti e scivoli disabili, soste in doppia fila e su attraversamenti pedonali.