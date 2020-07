Non è la prima volta che i baresi devono fare i conti con il crollo degli alberi. L’ultimo pochi minuti fa, ha ceduto in via Marzano, cadendo su uno dei cassonetti presenti sulla strada.

Il motivo del cedimento dell’arbusto non è dato a sapersi. Sul posto, per deviare il traffico, è intervenuta la Polizia Locale in attesa dell’arrivo degli addetti che si occuperanno della rimozione dell’albero.