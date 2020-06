Cecilia Hong è una delle tante studentesse chiamate tra pochi giorni ad affrontare gli esami di maturità. Un traguardo importante ma che mai come quest’anno sarà difficilmente da dimenticare. L’emergenza coronavirus ha stravolto la fine dell’anno scolastico ma lo spirito di tanti ragazzi non è crollato.

Cecilia però non è come gli altri. La sua storia va raccontata perché la 19enne, originaria del Vietnam, studentessa dell’Istituto professione dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale “De Lilla”, ha alle spalle un passato difficile.

Il suo arrivo in Italia risale a 10 anni fa, quando una famiglia barese ha deciso di adottarla insieme al suo fratellino. Cecilia ha perso sua mamma a soli due anni, dopo un parto in casa, e il papà mentre era al lavoro a due anni di distanza.

In Vietnam ha lasciato quasi tutti i suoi altri 9 fratelli, il primo pensiero e la dedica va a chi non ha avuto la sua stessa fortuna di trasferirsi in Italia e dedicarsi allo studio. Impossibile dimenticarsi di loro, dice Cecilia a La Repubblica.

La giovane studentessa è candidata al massimo dei voti, compresa la lode, vista la sua pagella di tutti 10. Nel caso in cui ce ne fosse bisogno, ma non sembra essere questa la situazione, in bocca al lupo Cecilia. E grazie per la tua testimonianza.