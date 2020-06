Controlli straordinari della Polizia Locale di Bari, sia ieri sera che durante la notte appena trascorsa, volti a tutelare la sicurezza stradale e urbana, in attuazione al Patto di Sicurezza sottoscritto in Prefettura dall’Amministrazione comunale nel Novembre 2019.

Sono stati previsti servizi mirati anche nelle zone centrali della movida, ultimamente al centro di feroci polemiche, dove sono state elevate ben 109 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza e per soste irregolari su marciapiedi, attraversamenti pedonali, scivoli riservati ai diversamente abili.

Nella rete degli agenti è finito anche un parcheggiatore abusivo, pizzicato a esercitare presso il molo San Nicola, zona in cui abitualmente operano diversi “ausiliari della sosta”, diciamo così, improvvisati e non autorizzati, l’uomo è stato multato al termine degli accertamenti.

Gli agenti al comando del Generale Palumbo hanno effettuato controlli per la verifica di eventuale guida in stato di ebbrezza e guida sotto influenza di sostanze stupefacenti. Un trentacinquenne, poi risultato positivo al drugtest e con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore a quello massimo consentito, ha perso il controllo della sua utilitaria Ford ed è finito contro 5 macchine regolarmente parcheggiate in via Viterbo, causando ingenti danni.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti mezzi speciali per la bonifica dei detriti e degli olii motore delle auto sparsi sulla carreggiata. Il 35enne è stato denunciato. Gli agenti hanno anche verificato il rispetto delle norme anti-covid volte a evitare assembramenti, il tutto per contenere la diffusione del contagio da coronavirus.