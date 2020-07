Il gattino era a centro strada, impaurito dal passaggio delle auto e delle moto, quando decide di intrufolarsi in un vano motore per scappare dal pericolo. Il guidatore ha così deciso di fermarsi al centro della strada per salvarlo. È accaduto ieri in prima serata a Bari.

Il conducente della Volkswagen Golf, dopo aver visto il gattino in pericolo, ha deciso di fermarsi nei pressi del benzinaio del sottopasso di Sant’Antonio per salvarlo, ma per lo spavento il micio si è intrufolato nel vano motore rimanendo incastrato.

Non riuscendo a trovarlo, il proprietario dell’auto ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Arrivati sul posto i pompieri hanno sollevato la macchina e dopo qualche minuto sono riusciti a salvare il piccolo mammifero.

Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei Carabinieri per dirigere il traffico cittadino che si dirigeva nel centro di Bari.