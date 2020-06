Una lite familiare, forse un tradimento. Sarebbe questa la causa della paurosa rissa avvenuta questa sera al qiartiere Libertà di Bari, in un appartamento in via Principe Amedeo.

Due uomini e una donna avrebbero mangiato e brindato insieme. Il fidanzato si sarebbe allontanato, ma al ritorno – per cause ancora da accertare – sarebbe scoppiata la rissa. La donna per difendere l’uomo rimasto in casa con lei avrebbe colpito il fidanzato alla schiena con un coltello.

La rissa fra i tre migranti è stata particolarmente violenta e sono stati tutti trasportati in ospedale. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.