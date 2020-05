La Guardia di Finanza di Bari ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura

cautelare dell’interdizione dai pubblici per la durata di un anno nei confronti di Alfredo Borzillo, attuale Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, ente nel quale sono confluiti i Consorzi di bonifica, già commissariati, di Ugento Li Foggi, Terre d’Apulia, Stornara e Tara e quello speciale per la bonifica di Arneo.

I reati sono quelli di turbativa d’asta e induzione indebita a dare o promettere utilità. Le indagini hanno approfondito le condotte di turbativa della gara di appalto bandita dal Consorzio Terre d’ Apulia per la progettazione e realizzazione del sistema informativo territoriale – comprensivo del rilievo della rete idrica, monitoraggio pressioni, portate e ricerca delle perdite – nel sub comprensorio di Minervino Murge e Loconia (importo a base di gara di euro 68.000,00, oltre oneri di sicurezza ed I.V.A.) aggiudicata a EMISFERA SISTEMI s.r.l., società con sede in Reggio Emilia rappresentata da Enrico Frattini, accertando l’ accordo collusivo tra i due- in concorso con Giuseppe Corti e Alessandro Di Bello, rispettivamente direttore generale/responsabile unico del procedimento e consulente tecnico del Consorzio – ai fini della predisposizione del capitolato tecnico di gara e della indicazione delle imprese che avrebbero dovuto essere consultate nell’ ambito della procedura negoziata.

Borzillo aveva peraltro, con delibera del 27 dicembre 2017, autorizzato l’ esecuzione da parte dell’impresa aggiudicataria di attività supplementari per il progetto per un ammontare di 13.132,00 euro. Le condotte di induzione indebita fanno riferimento alle pressioni esercitate nei confronti di Vittorio Bonerba e Chiara Romano, rispettivamente coordinatore della Divisione Formazione di ETJCA s.p.a. e dipendente della stessa società, per modificare i requisiti di partecipazione ed i criteri di selezione dei candidati previsti nel bando per la

selezione/assunzione presso il Consorzio di vari profili professionali, servizio aggiudicato ad

ETJCA s.p.a.

Borzillo ha ottenuto indebitamente – attraverso l’eliminazione del test preselettivo e del requisito dell’iscrizione all’albo professionale – l’inserimento di nominativi di candidati di suo gradimento nella lista degli idonei, tra questi il fidanzato della figlia, adottando successivamente le delibere commissariali di assunzione diretta a tempo determinato in loro favore.

Il G.I.P. del Tribunale di Bari ha applicato l’ indicata misura interdittiva in luogo di quella coercitiva degli arresti domiciliari richiesta da questa Procura. Sono state eseguite anche operazioni di perquisizione locale nelle sedi del consorzio e di Emisfera Sistemi s.r.l. nonché presso le residenze/domicili degli indagati.