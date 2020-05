Episodio drammatico questa mattina in largo Crispi, nei pressi del ponte Adriatico, a Bari. Verosimilmente anche per il vento forte, una tettoia è volata ed è precipitata al suolo, colpendo una donna che stava passando in quel momento.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118, oltre a Polizia e Vigili del Fuoco. Le condizioni della malcapitata sono al momento ritenute gravi dal personale sanitario, che sta praticando il massaggio cardiaco, si teme per la sua vita.

Nell’incidente ci sarebbe anche un altra persona ferita, sulle cui condizioni al momento non si hanno notizie. Via Crispi, nel tratto compreso tra via Mario Pagano e via Brigata Bari, è stata chiusa al traffico.