È ricoverata in fin di vita la giovane mamma che ieri è stata soccorsa in casa a Palo del Colle. La donna avrebbe tentato l’estremo gesto, ma sul posto sono giunti soccorritori e Carabinieri. Gli operatori del 118 non si sono dati per vinti, continuando per circa 40 minuti la rianimazione. Le condizioni della mamma, però, sono tutt’ora critiche.