Con o senza coronavirus u probbleme jè la cape (il problema è la testa). Approfittando dello scarso viavai dovuto alla quarantena, un anziano imprenditore agricolo di 73 anni, ha accumulato reti e vigneti di plastica messi a protezione dei sui vigneti e ha appiccato il fuoco.

Purtroppo per lui la Polizia Locale di Noicattato era in giro nelle zone periferiche per controllare che nessuno andasse a festeggiare la Pasquetta fuori porta o nella casa in campagna. Gli uomini della Polizia Locale hanno beccato l’uomo sul fatto in contrada Cipierno.

L’imprenditore è stato deferito all’autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 256 bis del Dlgs 152/06 e il suolo è stato sottoposto a sequestro. “Sia da monito a tutti – tuona il comandante Andrea Lucatorto -. La Polizia Locale di Noicattaro non non transigerà mai sui reati ambientali. Il nostro intervento ha evitato che un altro deposito di plastica fosse dato alle fiamme”.

Al momento, invece, non vengono segnalate sanzioni per la violazione del decreto covid.