Continuano gli atti vandalici a Gravina. Dopo lo scoppio di una bomba carta nel mercato cittadino, ieri notte un incendio doloso ha distrutto tre auto e danneggiato un palazzo. Il fuoco è divampato in via Emilio Guida.

Ne dà notizia il sindaco Alesio Valente che non si ferma davanti ai balordi che stanno creando scompiglio nella città. “Confidiamo nelle forze dell’ordine, come le quali sono in contatto, per fermare questi criminali. Già si sta cercando nelle immagini delle telecamere, ma se qualcuno ha visto qualcosa, si faccia sentire. Non è tempo di silenzi, ma di solidarietà ed impegno. Sono sempre convinto che uniti siamo più forti di tutto e tutti”.