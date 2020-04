Trentatré casi positivi e altri 3 in attesa del risultato. Dopo le notizie divergenti di ieri si comincia a fare chiarezza sull’emergenza esplosa all’interno dello stabilimento Siciliani a Palo del Colle.

Diciannove dei positivi sono residenti a Palo, ma nulla si sa sulla residenza degli altri operai contagiati, pur avendo nei giorni scorsi detto che ci sarebbero operai di Capurso, Grumo e Bari.

Da questa mattina, contrariamente a quanto inizialmente stabilito, anche tutti gli altri dipendenti dell’azienda di lavorazione carni (circa 400) saranno sottoposti al tampone. Solo in questo modo si potrà avere un quadro completo della situazione, pur non essendo intervenuti in maniera tempestiva.

Il reparto macellazione resta chiuso e, stando a quanto riferito dal commissario prefettizio, il problema sarebbe contenuto proprio in quella parte dell’azienda. Ieri sera c’è stato un incontro tra i tecnici della Asl e l’azienda per decidere il da farsi. Il resto dello stabilimento è operativo, essendo stato disposto un rafforzamento dei dispositivi di protezione per i lavoratori.