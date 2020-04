La vicenda dei numerosi dipendenti dell’azienda Siciliani risultati positivi al coronavirus ha acceso i riflettori su Palo del Colle. Il paese è da giorni al centro delle cronache per il focolaio emerso nello stabilimento di macellazione della carne, cosa che ha generato grande preoccupazione nell’opinione pubblica.

Da qui ci si sarebbe aspettato un grande senso di responsabilità da parte dei cittadini di quella comunità, ma a giudicare dalle immagini che circolano sui social da questa mattina, così non sembra.

Tutto è nato dalla sventura capitata a una donna straniera, in grave si situazione di disagio economico, derubata del cellulare. Quanto successo ha gettato la vittima nella disperazione, manifestata platealmente per strada.

Al di là delle deprecabili risatine e dei commenti di scherno udibili nel video, che abbiamo offuscato dopo che è stato condiviso da qualcuno sui social, si vede chiaramente come in quei frangenti, a Palo del Colle fossero in circolazione decine e decine di veicoli, a prescindere dall’escandescenza della donna, senza che ci fosse nessuno a controllare le reali motivazioni degli spostamenti.

Quanto ai contagi in paese, non tutti sono ascrivibili allo stabilimento Siciliani, un dipendente di un’azienda pubblica che lavora a Bari e la moglie,infatti, sono stati trasferiti al Policlinico in condizioni che non desterebbero comunque preoccupazione.

Sale a 71 invece il numero dei lavoratori della Siciliani risultati positivi al coronavirus. Il dato si riferisce all’esito dei 478 tamponi effettuati dal 17 aprile. I lavoratori contagiati, tutti in isolamento domiciliare, sono residenti in 14 diversi Comuni della provincia di Bari. L’azienda ha sospeso l’attività il 23 aprile.