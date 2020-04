Un pregiudicato del quartiere Libertà di Bari è stato beccato per strada e multato 5 volte dalle Forze dell’Ordine. Il giovane non ha mai saputo giustificare in maniera convincente l’estrema necessità delle sue uscite alle diverse pattuglie che lo hanno fermato.

Sigarette e altri futili motivi alla base degli spostamenti in giro per la strade del quartiere. I controlli sono serrati, ma da via Ravanas in direzione di corso Italia sembra che il coronavirus non faccia paura. La gente si sposta con estrema leggerezza.