Sale il numero di contagi da Coronavirus nella Residenza Sanitaria per Anziani Villa Giovanna a San Girolamo. Su 172 tamponi eseguiti sono risultati positivi 62 ospiti e 18 operatori. Per 13 pazienti si è reso necessario il ricovero in ospedale, così come era già accaduto nei giorni scorsi.

Una degli ospiti della Rsa, una 88enne ricoverata al Policlinico e affetta da Covid-19 ha perso la vita nella notte a causa delle complicazioni dovute al virus. L’Asl di Bari, che ha preso in mano la gestione della residenza, ha inviato medici, infermieri e dispositivi di protezione individuale. La maggior parte dei pazienti sono molto anziani e con patologie pregresse, quelli affetti da Covid sono perlopiù asintomatici e monitorati ventiquattro ore al giorno. Al momento su Villa Giovanna stanno indagando i Nas, come nelle altre Rsa colpite dal contagio.