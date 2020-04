Continuano i controlli da parte delle Forze dell’Ordine nell’abito delle misure per prevenire il contagio da coronavirus. Questa notte, intorno all’una, una pattuglia dei Carabinieri ha effettuato un controllo presso un garage in via Ravanas nel quartiere Libertà.

Stando a quanto appreso i militari avrebbero elevato una multa a uno dei presenti che pare lavorasse per il locale in cui sono stati effettuati gli accertamenti. I motivi della sanzione, al momento, non sono chiari, ma secondo i residenti la pattuglia è rimasta ferma per quasi due ore sulla strada.