Vedere un ladro in azione con tanto di mascherina non capita tutti i giorni. È quanto accaduto questa mattina all’esterno del bar Host Cafè in via Argiro a Bari. Sfruttando anche la chiusura dell’attività, l’uomo si è avvicinato ad una pianta con disinvoltura senza dare troppo nell’occhio riuscendo a portarsela via in poco più di un minuto.

Armato di guanti per non lasciare impronte e per non sporcarsi le mani, il piano del ladro di piante è stato quasi perfetto. Un solo imprevisto. La telecamera dell’attività che ha ripreso per filo e per segno tutta la scena.