Il sindaco Decaro torna in strada per sgridare gli irresponsabili che continuano ad uscire di casa senza un valido motivo. Questa volta, dopo le innumerevoli segnalazioni che riguardavano una corso Mazzini affollata non solo per andare a fare la spesa, il primo cittadino si è diretto nel quartiere Libertà.

Da questa mattina la Polizia Locale ha deciso di presidiare una delle vie principali del rione a ridosso del centro città. A finire nel mirino di Decaro un anziano signore a cui è stata elevata una sanzione di 700 euro perché beccato in auto. L’uomo si è giustificato dicendo di dirigersi a casa di sua figlia per pranzare con lei.